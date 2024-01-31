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      Nike Air Max 1 SE (GS)

      大童运动童鞋

      ¥769

      Nike Air Max 1 SE (GS) 大童运动童鞋采用流畅线条设计和经典运动风外观，搭载可视 Air 缓震配置，堪称日常畅玩佳选。材料混搭营造户外风格外观，同时轻盈耐穿，适于日常穿着。

      • 显示颜色： 山峰白/山峰白/油绿/明亮硫黄色
      • 款式： FV3646-171

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      32: 鞋内长 21.7

      33: 鞋内长 22.2

      33.5: 鞋内长 22.3

      34: 鞋内长 23.2

      35: 鞋内长 23.5

      35.5: 鞋内长 23.6

      36: 鞋内长 24.2

      36.5: 鞋内长 24.4

      37.5: 鞋内长 24.7

      38: 鞋内长 25

      38.5: 鞋内长 25.5

      39: 鞋内长 26

      40: 鞋内长 26.4

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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