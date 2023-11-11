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      Nike Air Max 1 SE (GS)

      大童运动童鞋

      ¥699

      Nike Air Max 1 SE (GS) 大童运动童鞋舒适非凡，助你不惧不良天气，在户外尽情畅玩。该鞋款采用柔软细节，舒适包裹双足。Air Max 鞋款能让你尽情畅玩？不信就试试！

      • 显示颜色： 海玻璃蓝/山峰白/深丛林绿/光子灰
      • 款式： FB9582-001

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      32: 鞋内长 21.6

      33.5: 鞋内长 22.4

      35: 鞋内长 23.1

      35.5: 鞋内长 23.4

      36: 鞋内长 24

      36.5: 鞋内长 24.3

      37.5: 鞋内长 24.8

      38: 鞋内长 25.4

      38.5: 鞋内长 25.9

      39: 鞋内长 26.1

      40: 鞋内长 26.8

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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