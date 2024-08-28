Nike Air Max 1 作为经典元年款，是首款搭载可视 Air 缓震配置的运动鞋。此特别版 Nike Air Max 1 SE (GS) 大童运动童鞋采用系带设计，搭配醒目耐克勾勾标志，灵感源自夏令营时制作的手工艺术品。标志性波浪形挡泥片、舒适缓震配置和出色抓地性能，舒适又有型，为整套行头增添点睛一笔。

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