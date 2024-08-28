Nike Air Max 1 SE (GS)

大童运动童鞋

¥429
¥699
38% 折让

Nike Air Max 1 作为经典元年款，是首款搭载可视 Air 缓震配置的运动鞋。此特别版 Nike Air Max 1 SE (GS) 大童运动童鞋采用系带设计，搭配醒目耐克勾勾标志，灵感源自夏令营时制作的手工艺术品。标志性波浪形挡泥片、舒适缓震配置和出色抓地性能，舒适又有型，为整套行头增添点睛一笔。

  • 显示颜色： 白色/山峰白/土绯红/多色
  • 款式： FN4782-100

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

32: 鞋内长 21.3

33.5: 鞋内长 22.3

35: 鞋内长 23.2

35.5: 鞋内长 23.4

36: 鞋内长 24.2

36.5: 鞋内长 24.6

37.5: 鞋内长 24.9

38: 鞋内长 25.3

38.5: 鞋内长 25.7

39: 鞋内长 26

40: 鞋内长 26.5

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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