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      Nike Air Max 1 Ultra 2.0 SI

      复刻女子运动鞋

      ¥949

      冷灰/浅骨色/鲜橙红/黑
      帆白/白色/火山红/燕麦色

      1987 年，Nike Air Max 1 首次让全球粉丝一睹 Nike Air 缓震系统真容。Nike Air Max 1 Ultra 2.0 SI 女子运动鞋，通过减轻鞋身重量以及调整颜色和材质，再现经典元年款。该鞋款的 Ultra 2.0 缓震配置搭载双重密度泡棉，塑就非凡支撑效果和舒适穿着体验。

      • 显示颜色： 冷灰/浅骨色/鲜橙红/黑
      • 款式： 881103-001

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