Nike Air Max 2013
男子运动鞋
¥1,199
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Max 2013 男子运动鞋携时尚设计闪亮回归，出众有型。采用网眼布细节和无缝覆面，彰显简约利落风范。Flywire 飞线设计结合全掌型 Air Max 缓震配置，铸就支撑力出众的迈步体验。
- 显示颜色： 金属灰/金属暗灰/煤黑/金属银
- 款式： HQ3481-099
Nike Air Max 2013
¥1,199
Nike Air Max 2013 男子运动鞋携时尚设计闪亮回归，出众有型。采用网眼布细节和无缝覆面，彰显简约利落风范。Flywire 飞线设计结合全掌型 Air Max 缓震配置，铸就支撑力出众的迈步体验。
其他细节
- 织物与合成材质组合鞋面，营造出色透气性
- 泡绵中底柔韧回弹，营造支撑脚感，令你畅动无拘
产品细节
- 显示颜色： 金属灰/金属暗灰/煤黑/金属银
- 款式： HQ3481-099
Nike Air Max 起源
1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。 1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。 此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。