Nike Air Max 2013 男子运动鞋携时尚设计闪亮回归，出众有型。 采用网眼布细节和运动风无缝覆面，助你保持清爽感受，塑就焕新造型。 经典 Flywire 设计搭配经典全掌型 Max Air 缓震配置，缔造出众舒适感和支撑效果。

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