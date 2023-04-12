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      Nike Air Max 2090

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      Nike Air Max 2090 女子运动鞋从经典 Air Max 90 汲取设计灵感，外观醒目，携过往迈向未来。足底搭载革命性的 Nike Air 缓震配置，缔造非凡舒适脚感；鞋面采用半透明材料，融入经典设计，塑就前卫时尚外观。

      • 显示颜色： 白色/微绿/金属银/浅雨露绿
      • 款式： DJ3029-100

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