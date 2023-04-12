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      Nike Air Max 270 (PS)

      幼童运动童鞋

      ¥489
      ¥699
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      白金色/翡翠绿/白色/黑
      黑/余烬红/狼灰/白色

      Nike Air Max 270 (PS) 幼童运动童鞋搭载专为 Nike Sportswear 设计的 Max Air 缓震配置，铸就出色能量回馈和弹性步履体验，尽显出众 Air 缓震性能。顶部加大鞋舌和传统鞋舌标志设计，令时尚舒适感跃升新层次，旨在向 1991 元年款 Air Max 180 致敬。

      • 显示颜色： 白金色/翡翠绿/白色/黑
      • 款式： AO2372-010

      尺寸与尺码

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