穿上 Nike Air Max 270 GO (GS) 大童易穿脱运动童鞋，即刻出发，轻松畅行。什么是 GO？它是令鞋款便于穿脱的诀窍！踩踏可下压式后跟即可拓宽鞋口。双脚穿入后，后跟会迅速回弹。就这么简单！另搭载大号 Air Max 270 缓震配置，塑就轻盈回弹的迈步体验，令孩子无论是课间休息、课后活动或尽情玩耍，皆可畅享非凡脚感。

显示颜色： 黑/白色

款式： DV1968-002