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      Nike Air Max 270 GO (TD)

      婴童易穿脱运动童鞋

      ¥499
      ¥669
      25% 折让

      暗蓝黑/热情粉/白色
      光子灰/爆炸绿黄/山峰白/深丛林绿

      Nike Air Max 270 GO (TD) 婴童易穿脱运动童鞋专为小宝贝设计，助力一路畅行。什么是 GO？它是令鞋款便于穿脱的诀窍！可下压式后跟设计，方便小宝贝轻松穿脱。双脚穿入后，后跟会迅速回弹。鞋就穿好了！同时还搭载 Max Air 270 缓震配置，在畅玩时带来弹力十足的脚感。

      • 显示颜色： 暗蓝黑/热情粉/白色
      • 款式： DV1970-401

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