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      Nike Air Max 270 GO (PS)

      幼童易穿脱运动童鞋

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      Nike Air Max 270 GO (PS) 幼童易穿脱运动童鞋集众多惹人喜爱的亮点于一身。什么是 GO？它是令鞋款易于穿脱的诀窍！采用可下压式后跟设计，小脚丫踩下即可蹬入，同时后跟迅速回弹复位。大功告成！搭载 Max Air 270 缓震配置，营造舒适缓震体验。

      • 显示颜色： 淡象牙白/白色/荷兰橙/波罗的海蓝
      • 款式： FN9931-141

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