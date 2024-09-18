Nike Air Max 270 GO 幼童易穿脱运动鞋专为小宝贝设计，助力一路畅行。什么是 GO？它是令鞋款易于穿脱的诀窍！可下压式后跟设计，方便小宝贝轻松穿脱。双脚穿入后，后跟会迅速回弹。鞋就穿好了！还搭载 Air Max 270 缓震配置，在畅玩时带来弹力十足的脚感。

显示颜色： 光子灰/爆炸绿黄/山峰白/深丛林绿

款式： DV1969-006