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      Nike Air Max 270 GO FL (GS)

      大童易穿脱运动童鞋

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      Nike Air Max 270 GO FL (GS) 大童易穿脱运动童鞋，助你一路畅行。该鞋款采用可下压式后跟，易于穿脱，让你快速出街。踩下后跟即可蹬入，同时后跟迅速回弹复位，就是这么简单！另搭载 Max Air 270 缓震配置，缔造出色的回弹缓震效果，是你日常畅玩的理想之选。

      • 显示颜色： 白色/春绿/黑
      • 款式： FV0513-100

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