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      Nike Air Max 2X 男子运动鞋结合可视 Air 窗口、双重层叠 Air 缓震配置和简约鞋面，为街头造型带来一抹清新感。加垫鞋口和鞋舌提升舒适感，匠心鞋舌和后跟饰片塑就鲜明的经典 DIY 外观。

      • 显示颜色： 白色/白色/黑
      • 款式： CK2943-100

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