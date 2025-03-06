时尚酷炫、舒适非凡、久经考验，Nike Air Max III PRM 男子运动鞋忠于原初设计，沿袭经典华夫格鞋底、缝线覆面和经典 TPU 装饰。鞋面采用柔软翻毛皮覆面和网眼细节，塑就百搭风范；不易撕裂的 Swoosh 设计增添时尚魅力。Max Air 缓震配置，令你一路畅享舒适感受。

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