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      Nike Air Max 90 Futura

      女子运动鞋

      ¥899
      ¥1,049
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      穿上 Nike Air Max 90 Futura 女子运动鞋，让步伐闪耀出众。该鞋款焕新演绎 Air 经典之作，巧妙糅合复古细节和未来主义设计。外底锯齿边缘搭配顺滑皮革和精致点缀耐克勾标志，提升奢华格调。脚踝添加柔软衬垫，结合 Max Air 缓震配置，塑就非凡舒适感受。

      • 显示颜色： 白色/金属银/金属铬色/浅银灰
      • 款式： FQ8888-100

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