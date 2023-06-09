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      Nike Air Max 90 Futura

      女子运动鞋

      ¥1,049

      爱无处不在，Air 伴你畅行。Nike Air Max 90 Futura 女子运动鞋以甜美风格革新重塑经典 Air 设计，致敬一切美好事物。鞋头锯齿边缘搭配顺滑皮革和耐克勾标志，以精妙匠艺打造奢华质感，令人神往。经典 Air 缓震配置，赋予双足温柔感受。心形细节搭配可拆卸小饰物，令鞋款锦上添花，塑就隽永挚爱。

      • 显示颜色： 帆白/帆白/珍珠粉/帆白
      • 款式： FD4615-111

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