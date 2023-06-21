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      Nike Air Max 90 Futura

      女子运动鞋

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      Nike Air Max 90 Futura 女子运动鞋采用醒目别致设计，打造出众穿着感受，焕新演绎经典 Air 鞋款。鞋头锯齿边缘搭配局部漂浮感耐克勾，打造奢华质感，彰显精湛技艺。柔软衬垫包覆脚踝，结合出众 Air 缓震配置，营造非凡舒适脚感。集动感有趣、出众舒适等多种特点于一体。

      • 显示颜色： 黑/铁灰/油灰/黑
      • 款式： DM9922-003

      尺寸与尺码

      • 尺码偏小，建议选大半码

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