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      Nike Air Max 90 G NRG

      男/女高尔夫球鞋

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      人气经典之作莅临高尔夫球场，融合时尚外观与优质性能。Nike Air Max 90 G NRG 男/女高尔夫球鞋再现 Max Air 缓震系统和模压设计等经典元素。改良版华夫格外底，铸就可驾驭球场的强劲抓地力；轻薄覆面，增加耐穿性。鞋面融入绚丽色调，不禁让人联想到大峡谷之州春日熠熠生辉的天空景象。

      • 显示颜色： 白色/幻影灰白/铁灰/浅柠檬黄绿
      • 款式： FB5038-160

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