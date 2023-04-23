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      Nike Air Max 90 GTX

      男子运动鞋

      ¥1,099

      黑/卡其绿/铁灰/旅行黄
      光子灰/雾灰/叶绿/山峰白

      Nike Air Max 90 GTX 男子运动鞋采用防水设计，焕新演绎 90 年代运动鞋代表作，助你畅享运动乐趣。 经典设计搭配 GORE-TEX 鞋面，有效防水，令你尽享运动乐趣，塑就人气鞋款。

      • 显示颜色： 黑/卡其绿/铁灰/旅行黄
      • 款式： DJ9779-001

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