Nike Air Max 90 Jacquard 男子运动鞋采用升级版梭织鞋面焕新演绎经典 Air Max 90，缔造舒适贴合的穿着体验与出色脚感。 著名的 Air-Sole 配置提供非凡减震防护性能，弯曲凹槽则塑就流畅灵活的迈步体验。

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