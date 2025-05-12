Nike Air Max 90 LTR
大童运动鞋
¥539¥76929% 折让
“小神兽” 上脚经典 AIR，型位出道Nike Air Max 90 LTR 大童运动鞋强势回归，铸就出众穿着感受。Air Max 缓震配置提供出众的舒适、回弹缓震效果，为成长中的双足匠心设计，鞋型赋予双足充裕的活动空间。传承经典设计和外观，为新一代带来 90 年代的挚爱经典。
- 显示颜色： 白色/尘光子色/爆炸绿黄/浅烟灰
- 款式： CD6864-130
Nike Air Max 90 LTR
¥539¥76929% 折让
“小神兽” 上脚经典 AIR，型位出道Nike Air Max 90 LTR 大童运动鞋强势回归，铸就出众穿着感受。Air Max 缓震配置提供出众的舒适、回弹缓震效果，为成长中的双足匠心设计，鞋型赋予双足充裕的活动空间。传承经典设计和外观，为新一代带来 90 年代的挚爱经典。
经典焕新
该低帮运动鞋采用优质材料制成，经久耐穿，彰显经典魅力。鞋型赋予双足充裕的活动空间，贴合设计为成长中的双足缔造舒适感受。
舒适缓震
Air Max 缓震配置舒适回弹，专为儿童匠心打造。厚实泡绵设计，灵活轻巧，缔造轻松的迈步体验。
衬垫设计
加垫鞋口，便于穿脱，塑就柔软舒适体验。
自然畅动
全掌型橡胶外底融入凹槽，柔韧灵活，铸就运动自如的迈步体验。
产品细节
- 显示颜色： 白色/尘光子色/爆炸绿黄/浅烟灰
- 款式： CD6864-130
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 23.4
36: 鞋内长 23.6
36.5: 鞋内长 24.2
37.5: 鞋内长 24.4
38: 鞋内长 24.8
38.5: 鞋内长 25.1
39: 鞋内长 25.4
40: 鞋内长 25.8
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
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价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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