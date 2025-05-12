 

Nike Air Max 90 LTR

大童运动鞋

¥539¥76929% 折让

“小神兽” 上脚经典 AIR，型位出道Nike Air Max 90 LTR 大童运动鞋强势回归，铸就出众穿着感受。Air Max 缓震配置提供出众的舒适、回弹缓震效果，为成长中的双足匠心设计，鞋型赋予双足充裕的活动空间。传承经典设计和外观，为新一代带来 90 年代的挚爱经典。


  • 显示颜色： 白色/尘光子色/爆炸绿黄/浅烟灰
  • 款式： CD6864-130

Nike Air Max 90 LTR

¥539¥76929% 折让

“小神兽” 上脚经典 AIR，型位出道Nike Air Max 90 LTR 大童运动鞋强势回归，铸就出众穿着感受。Air Max 缓震配置提供出众的舒适、回弹缓震效果，为成长中的双足匠心设计，鞋型赋予双足充裕的活动空间。传承经典设计和外观，为新一代带来 90 年代的挚爱经典。

经典焕新

该低帮运动鞋采用优质材料制成，经久耐穿，彰显经典魅力。鞋型赋予双足充裕的活动空间，贴合设计为成长中的双足缔造舒适感受。

舒适缓震

Air Max 缓震配置舒适回弹，专为儿童匠心打造。厚实泡绵设计，灵活轻巧，缔造轻松的迈步体验。

衬垫设计

加垫鞋口，便于穿脱，塑就柔软舒适体验。

自然畅动

全掌型橡胶外底融入凹槽，柔韧灵活，铸就运动自如的迈步体验。

产品细节

  • 显示颜色： 白色/尘光子色/爆炸绿黄/浅烟灰
  • 款式： CD6864-130

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    35.5: 鞋内长 23.4

    36: 鞋内长 23.6

    36.5: 鞋内长 24.2

    37.5: 鞋内长 24.4

    38: 鞋内长 24.8

    38.5: 鞋内长 25.1

    39: 鞋内长 25.4

    40: 鞋内长 25.8

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

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    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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