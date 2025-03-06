Nike Air Max 90 Lunar (3.5y-7y) 男孩运动童鞋采用网布鞋面，巧妙搭配透气孔设计，缔造绝佳透气效果和轻盈灵动的舒适体验。Lunarlon 泡棉结合鞋跟搭载的 Max Air 气垫，让你步步尽享卓尔不群的冲击防护效果。

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