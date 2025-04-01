Nike Air Max 90 LV8

女子厚底运动鞋

¥559
¥999
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白色/浆果红/狼灰/光子灰
白色/山峰白/元素粉/泡沫粉

Nike Air Max 90 LV8 女子运动鞋搭载叠层 Air Max 缓震配置，焕新演绎人气版型，打造缓震效果的同时增加高度，塑就易于搭配的佳选厚底鞋。多层混合材料，增添纹理效果和层次感，带来出众造型格调，让你爱不释手。

  • 显示颜色： 白色/浆果红/狼灰/光子灰
  • 款式： FD4328-109

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