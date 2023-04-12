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      Nike Air Max 95 LX

      女子运动鞋

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      匠心设计旨在满足日常多种穿着需求，Nike Air Max 95 LX 女子运动鞋革新演绎传世经典鞋款，同时重塑非凡缓震系统，该系统让 1995 年问世的元年款在跑者中掀起风靡热潮。

      • 显示颜色： 枪灰色/大气灰/山峰白/枪灰色
      • 款式： AA1103-003

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