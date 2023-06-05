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      Nike Air Max 97

      女子运动鞋

      ¥1,249

      穿上 Nike Air Max 97 女子运动鞋，实现凌跃梦想，彰显出众风范。这款鞋的设计灵感源自孔明灯，结合 Air Max 出众性能，助你燃动全场，搭配渐变配色，绽放耀目光芒。多种配色的吊牌设计，在迈向未来的步伐中为你缔造舒适的穿着体验。

      • 显示颜色： 帆白/白色/山峰白/红外线红
      • 款式： DD8500-161

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      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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