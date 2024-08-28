Nike Air Max 97

女子运动鞋

¥839
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黑/黑/暗烟灰
白色/白色/白色
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Nike Air Max 97 女子运动鞋沿袭灵感源自元年款波纹设计，让时尚度全速飙升。采用全掌型 Max Air 缓震配置，添加焕新细节，令你畅享非凡舒适的迈步体验。

  • 显示颜色： 黑/黑/暗烟灰
  • 款式： DH8016-002

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