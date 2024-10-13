未来已来，Nike Air Max 97 女子运动鞋带你玩转前卫型潮。经典波纹设计线条搭配鞋底与鞋身的印花图案，为你的装扮添点炫目新意，助你勇往直前。沿用全掌型 Max Air 缓震配置，令你畅享舒适脚感。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。