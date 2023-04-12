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      Nike Air Max 97

      男子运动鞋

      ¥1,299

      经典 Nike Air Max 97 于 20 多年前亮相时便在跑步界引起了轰动。该鞋款自此声名继续大振，并沿袭元年款设计细节，以经典设计结合新颖革新，如匠心纹理覆面和柔和的户外风格配色设计。

      • 显示颜色： 浅蓝/赭石沙色/闪电灰/石英粉
      • 款式： CQ7512-462

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