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      Nike Air Max 97 LX

      女子运动鞋

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      舒适非凡，自在疾行。Nike Air Max 97 LX 女子运动鞋设计灵感源自日本高速火车，让时尚感全速飙升。采用鞋面编织设计焕新演绎出众结构，裸足穿袜两相宜。两侧装饰性透气设计，为经典鞋款带来新颖魅力。

      • 显示颜色： 化石灰/白色/橡皮黄/化石灰
      • 款式： DC4144-200

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