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      Nike Air Max 97 FR

      男子运动鞋

      ¥999
      ¥1,199
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      回溯历史， Frank Rudy 设计了风靡全球的 Air 缓震配置，该特别版运动鞋旨在致敬这一传奇人物。 Nike Air Max 97 FR 男子运动鞋后跟织带饰有“air max”字样，Air 缓震配置印有“Est. 1997”，旨在向 Frank 的传奇设计致敬，同时趣味细节带来舒适非凡的穿着体验。

      • 显示颜色： 白色/山峰白/水洗柠檬黄/黑
      • 款式： DQ8961-100

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