Nike Air Max 97 Futura

女子厚底运动鞋

¥839
¥1,199
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Nike Air Max 97 Futura 女子运动鞋焕新演绎 AM97 版型，带你迈入未来。该鞋款以水为灵感源泉，采用经典配色，无论外出跑步还是都市夜生活，皆可助你畅动自如。全掌型 Nike Air Max 缓震配置，助你畅享非凡舒适的迈步体验。

  • 显示颜色： 金属银/白金色/白色/大学红
  • 款式： HF0717-001

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