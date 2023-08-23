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      Nike Air Max 97 PRM

      男子运动鞋

      ¥1,199

      Nike Air Max 97 PRM 男子运动鞋焕新演绎经典鞋款，以丰富 Air 设计助你全速前进。该鞋款重新诠释 Air Max 97 经典版本，呈现自然效果，彰显复古美学风范。精致装饰和红色反光波纹设计，闪耀瞩目风采。透气网眼布搭配 Max Air 缓震配置，塑就非凡舒适的迈步体验。

      • 显示颜色： 浅粘土黄/粘土岩红/经典棕/水洗水鸭青
      • 款式： DV7422-200

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