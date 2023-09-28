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      Nike Air Max Alpha Trainer 4

      男子训练鞋

      ¥629

      Nike Air Max Alpha Trainer 4 男子训练鞋助力应对高强度训练。平坦宽版鞋底结合 Max Air 缓震配置，在举重训练中缔造舒适稳定性。后跟搭配富有支撑力的衬垫，有助于减轻负重训练所带来的负荷。该鞋款经久耐穿，巧妙融合多种细节设计，专为健身房严苛训练打造。

      • 显示颜色： 浅烟灰/暗烟灰/亮石灰色/白色
      • 款式： CW3396-005

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