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      Nike Air Max Alpha Trainer 5

      男子气垫缓震训练鞋

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      白金色/黑/深渊绿/荧光黄
      白色/亮深红/黑曜石色
      帆白/煤黑/皇家蓝
      黑/黑/白色
      卵石灰/青灰色/白色/浅深红

      穿上 Nike Air Max Alpha Trainer 5 男子气垫缓震训练鞋，让你以惊人气势投入训练。Max Air 缓震配置塑就舒适稳定性，适合不同强度的举重训练。平坦鞋底，带来出色稳定性和抓地力，助你轻松驾驭艰苦训练，同时让你保持时尚风范。

      • 显示颜色： 白金色/黑/深渊绿/荧光黄
      • 款式： DM0829-005

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