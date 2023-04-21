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      Nike Air Max AP

      女子运动鞋

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      Nike Air Max AP 女子运动鞋采用时尚运动设计，融合新旧元素，塑就非凡舒适感受。融入经典细节，旨在向 Air Max 97 致敬；采用利落鞋面搭配柔软升级的中底，塑就时尚风范。柔软加垫鞋口、透气网眼布和舒适鞋垫，可与不同装备轻松搭配。

      • 显示颜色： 白色/白色/金属银灰/白金色
      • 款式： CU4870-102

      尺寸与尺码

      尺码略偏小，可酌情考虑选购大半码或一码。

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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