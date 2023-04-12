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      Nike Air Max Axis (PS)

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      浅北极粉/微粒灰/暗硫黄/白色
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      Nike Air Max Axis (PS) 幼童运动童鞋采用耐穿覆面，打造利落外观，搭载可视 Max Air 缓震系統，赋予双足非凡舒适体验。

      • 显示颜色： 浅北极粉/微粒灰/暗硫黄/白色
      • 款式： AH5223-604

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