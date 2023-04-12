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      Nike Air Max Axis PREM

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      Nike Air Max Axis PREM 男子运动鞋向上世纪 90 年代跑鞋致敬，同时一展未来风范。巧妙的设计线条和品牌标志向 Air Max 97 和 Air Max 98 等经典鞋款致敬，同时以新颖手法重塑 Max Air 气垫，造就舒适缓震性能，演绎焕然一新的时尚外观。

      • 显示颜色： 黑/赛车蓝/黑
      • 款式： AA2148-005

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