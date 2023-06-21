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      Nike Air Max Bliss

      女子运动鞋气垫缓震老爹鞋

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      Nike Air Max Bliss 女子运动鞋气垫缓震老爹鞋舒适有型，让你尽享畅动时光。按重量计算，该鞋款采用部分再生材料制成。鞋款采用匠心配色，尽显流畅律动，可为不同造型增添盎然意趣。舒适鞋底搭载 Air Max 技术，结合自然美学，缔造出众脚感。

      • 显示颜色： 白色/白色/山峰白
      • 款式： DH5128-101

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