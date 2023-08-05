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      Nike Air Max Bliss

      女子运动鞋

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      Nike Air Max Bliss 女子运动鞋舒适有型，专为日常设计，缔造流畅自如的运动体验。 鞋面融入合成材质和网眼布，透气耐穿，颇具纹理感和层次感。 后跟搭载 Max Air 缓震配置，塑就缓震迈步体验。

      • 显示颜色： 帆白/白色/浅银/帆白
      • 款式： FB7170-111

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