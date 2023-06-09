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      Nike Air Max Bliss

      女子运动鞋

      ¥949

      Nike Air Max Bliss 女子运动鞋舒适有型，专为日常设计，缔造流畅自如的运动体验。采用合成材质搭配打孔设计，透气耐穿，颇具纹理感和层次感。后跟搭载 Max Air 缓震配置，塑就缓震迈步体验和非凡舒适感受。

      • 显示颜色： 白色/白色/白色/黑
      • 款式： FJ7737-101

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