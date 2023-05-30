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      Nike Air Max Bliss LX

      女子运动鞋

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      Nike Air Max Bliss LX 女子运动鞋兼具实穿功能与潮流质感，旨在致敬世纪之交的流行文化、音乐和运动鞋风潮。设计灵感源自 90 年代末的篮球运动和 21 世纪初的滑板鞋外观，结合柔软缓震配置和鞋口部位的柔软衬垫。派对时间到，再现往昔 Nike 风范！

      • 显示颜色： 山峰白/光子灰/沙堆白/帆白
      • 款式： DX5658-100

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