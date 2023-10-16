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      Nike Air Max Bliss NN

      女子运动鞋

      ¥899

      狼灰/山峰白/浅红木褐/中灰
      白色/白色/幻影灰白/深藏青
      黑/油灰/铁灰/金属银
      帆白/光子灰/金属银/椒红
      白色/白色/山峰白
      山峰白/黑/浅银/金属银
      山峰白/光子灰/沙堆白/帆白
      白色/白色/白色/黑
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      浅红木褐/帆白/暗浮木棕/金属银
      幻影灰白/山峰白/浅骨色/浅骨色
      帆白/白色/浅银/帆白

      Nike Air Max Bliss NN 女子运动鞋后跟搭载可视 Max Air 缓震配置，结合鞋面优雅设计线条，营造非凡舒适感受的同时尽展醒目风范。轻盈织物结合柔和色调，塑就透气鞋面，搭配合成材质覆面，缔造出众结构感和精致外观，彰显经典魅力。

      • 显示颜色： 狼灰/山峰白/浅红木褐/中灰
      • 款式： DZ4707-001

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