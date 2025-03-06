Nike Air Max Body U

男子篮球鞋

¥799

夜湖蓝/明亮蓝/狼灰
暗灰/原子橙/白金色
黑/荧光黄/海沫绿

Nike Air Max Body U 男子篮球鞋采用 Hyperfuse 鞋面打造轻质耐久性能，搭载可视 Air-Sole 气垫实现最佳冲击防护效果。匠心排布的网布拼接提供出色透气性，耐久橡胶外底带来多向自如驾驭的灵活体验。

  • 显示颜色： 夜湖蓝/明亮蓝/狼灰
  • 款式： 599350-301

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