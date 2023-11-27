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      Nike Air Max Command

      女子运动鞋

      ¥749

      Nike Air Max Command 女子运动鞋于 1987 年掀起鞋款革命，影响力延续至今，结合 Nike Air 缓震配置与柔软泡绵中底，缔造复古气息和舒适体验。混合材料组合鞋面，增强层次感，华夫格外底塑就传统造型和出众耐穿性。

      • 显示颜色： 黑/白色
      • 款式： 397690-021

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