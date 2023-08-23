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      Nike Air Max Command Flex (GS)

      大童运动童鞋

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      喜欢 Air 的足底感受吗？我们也是！Nike Air Max Command Flex (GS) 大童运动童鞋采用 Max Air 缓震设计，带来如其外观一样舒适的视觉和触觉体验。耐穿皮革结合柔软网眼布，再现 90 年代跑步风范，缔造趣味日常穿着体验，无论是上学、活动还是课间休息，均可轻松驾驭。

      • 显示颜色： 白金色/暗灰/冷灰/健身红
      • 款式： 844346-009

      尺寸与尺码

      尺码略偏小，可酌情考虑选购大半码或一码。

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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