Nike Air Max Command Premium

女子运动鞋

¥749

Nike Air Max Command Premium 女子运动鞋展现复古风格，以经典造型带来非凡舒适体验。皮革鞋面质感柔软，橡胶外底融入华夫格底纹，提供可驾驭多种地面的非凡抓地力。

  • 显示颜色： 线灰/超级橙/金属黄谷
  • 款式： 718896-228

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