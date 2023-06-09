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      Nike Air Max Dawn

      女子运动鞋

      ¥799

      按重量计算，Nike Air Max Dawn 女子运动鞋采用部分再生材料制成，尽显个性风范。合成翻毛皮细节，将复古跑步风范与新颖细节巧妙糅合。搭载 Max Air 缓震配置，让你迎接美好的一天。

      • 显示颜色： 白色/浅骨色/黑/热情红
      • 款式： DC4068-101

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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