Nike Air Max Dawn
女子运动鞋
22% 折让
穿上 Nike Air Max Dawn 女子运动鞋，畅享舒适迈步体验。缝制覆面忠实呈现复古跑步鞋设计；粉色混搭经典中性配色，带来亮丽新颖色彩。后跟搭载可视 Air Max 缓震配置，让你迎接美好的一天。
- 显示颜色： 山峰白/化石石灰/浅茜草根褐/大气浅粉
- 款式： DR7875-100
其他细节
- 设计线条沿用复古跑步鞋运动外观，再现经典人气造型
- Air Max 缓震配置，缔造非凡舒适脚感
- 复古胶囊形状窗口，焕新呈现 Air Max 缓震配置，缔造醒目风范
- 橡胶外底搭配波浪形底纹，缔造出色抓地力和耐穿性
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
