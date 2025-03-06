Nike Air Max Dawn 女子运动鞋采用复古设计，尽显运动风范。我们从风靡数十年的经典设计中汲取灵感，为耐克勾勾标志融入刺绣和皮革设计，塑就多层次外观，营造复古风格；中底和后跟饰以时尚设计线条，打造新颖外观。系上鞋带，打造出众型格，迎接美好的一天。

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